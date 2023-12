Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali: Bennacer titolare 226 giorni dopo, torna Calabria

Dopo la vittoria sul Monza, domani il Milan alle 20.45 va a caccia di un nuovo importante successo in campionato. I rossoneri saranno ospiti della Salernitana di Pippo Inzaghi. Scelte quasi obbligate per Stefano Pioli che rispetto all'ultima gara di campionato con il Monza recupera anche Davide Calabria, che ha saltato l'ultimo match a San Siro per squalifica. Out per infortunio Musah e Pobega: il secondo rimarrà ai box per quattro mesi. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradarić; Coulibaly, Kastanos, Łęgowski; Candreva, Dia; Tchaouna. A disp.: Fiorillo, Salvati; Bronn, Daniliuc, Gyömbér, Lovato, Sambia; Bohinen, Martegani; Botheim, Cabral, Ikwuemesi, Simy. All.: F. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Nsiala, Simić; Adli, Krunić, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jović. All.: Pioli.