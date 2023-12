Salerno non è la goccia: il vaso di Pioli non trabocca ancora. Fiducia a tempo da ultimatum

Il bruttissimo pareggio contro la Salernitana poteva essere la classica goccia che fa traboccare il vaso. Nella giornata di ieri, infatti, Stefano Pioli è stato per qualche ora fortemente in discussione: è imputato, direttamente e come capo del suo staff, dei deludenti risultati e dell'altissimo numero di infortuni del Milan in questa prima parte di stagione, causando l'eliminazione dai gironi di Champions League e il -11 dalla capolista Inter dopo sole 17 giornate.

Il vaso, però, non traboccherà. Almeno fino al Sassuolo, quando Pioli si giocherà la possibilità, di fatto, di prolungare la sua avventura sulla panchina rossonera, comunque - e a prescindere - destinata a finire con il termine della stagione in corso. Quel che è certo, al momento, è che la panchina del tecnico di Parma non è più solida come un tempo, ma il problema reale è sempre il medesimo: non ci sono alternative valide prendibili a gennaio e, qualora ci fossero, bisognerebbe capire se queste si accollerebbero un Milan a stagione in corso conciato in queste condizioni, con il problemone infortuni da fronteggiare sia a lungo che a brevissimo termine.E, dunque, viene confermata la fiducia pro tempore a Pioli. Almeno - si ribadisce - fino al Sassuolo. Certo, considerando la situazione in cui lo stesso allenatore rossonero si è messo, sarà difficile trovare la lucidità e le energie per proporre rimedi all'altezza delle ambizioni del Club, ma - giusta o sbagliata che sia - questa è la realtà dei fatti e la realtà con cui si dovrà convivere. Inutile fare previsioni o analisi troppo avanzate: il Milan, dallo scempio di Salerno, vivrà di partita in partita, con l'altissimo rischio che il peggio debba ancora arrivare e con un minimo di speranza che il fondo sia già stato toccato, ma con la rassegnazione che, pur tentando la mossa disperata di cambiare allenatore e/o staff, la stagione sia già ampiamente andata.