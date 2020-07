Szoboszlai: "Futuro? Non so dove giocherò". L'agente: "Nessuna fretta, vogliamo prendere la decisione migliore"

Non è un mistero che Dominik Szoboszlai sia l'obiettivo numero uno del Milan per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. In queste settimane si è parlato molto del suo possibile approdo in rossonero e del suo rapporto speciale con Ralf Rangnick, futuro allenatore e dirigente milanista. Il giovane centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano sportivo ungherese Nemzeti Sport, senza però dare grandi indizi sulla sua prossima squadra.

RIPOSO E FUTURO - In merito alle continue voci di mercato, Szoboszlai ha spiegato: "Leggo tanti articoli, ma ho voluto riposare questa settimana e non avere a che fare con le ipotesi sul mio futuro. Mi arrivano tante notizie ovviamente, alcuni dei miei conoscenti mi hanno chiamato per sapere se quelle voci sono vere, ma ho risposto loro di leggere l'articolo e poi lo scopriranno più avanti. Per ora non penso al futuro, dopo l'ultima partita del campionato austriaco sentivo il bisogno di riposare. Ho trascorso l'ultima settimana con i miei amici e la mia famiglia, ovviamente sono sceso un paio di volte sul campo di calcio, ma ho giocato anche molto a tennis. Il riposo è finito comunque, questa settimana mi sto già allenando seguendo il programma che mi ha dato il Salisburgo. Mi preparerò così fino domenica prossima, poi il 27 luglio tornerò a Salisburgo per iniziare la preparazione. Futuro? Non so dove giocherò, so solo che se lavoro come ho fatto finora non rimarrò deluso da nessuna parte".

NESSUNA FRETTA - Nemzeti Sport riporta poi anche una breve dichiarazione di Mátyás Esterházy, agente di Szoboslai: "La maggior parte dei tornei europei continua, il mercato si aprirà a settembre, quindi non c'è fretta. Sebbene sia nell'interesse di tutte le parti risolvere la questione il prima possibile, non vogliamo affrettare nulla, vogliamo prendere la decisione migliore. L'obiettivo è raggiungere il posto migliore per la sua carriera".