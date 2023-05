Tonali a Prime Video: "La semifinale è il riassunto di questi tre anni. Dobbiamo dare il massimo"

MilanNews.it

Sandro Tonali ha rilasciato un'intervista a Prime Video alla vigilia della sfida di Champions contro l'Inter.



Sulla semifinale

"Credo che sia il riassunto del percorso che abbiamo fatto insieme al mister in questi tre anni. Al derby ho pensato subito, perché era impossibile non pensarci. I tifosi ci hanno dato veramente una forza incredibile in questi anni. Tutte le settantacinque mila persona che entrano a San Siro danno tutto per la vittoria e tu devi fare felice i tuoi tifosi".

Sulle persona a cui è più legato

"Mia nonna credo che sia la persona a cui sono più legato all'interno della mia famiglia. Sono cresciuto con lei, non ci posso passare molto tempo. Mi segue molto anche se non è amante del Milan. Però ama me e ho iniziato a farle amare anche il Milan".

Sui racconti del derby del 2003

"Mio papà non me l'ha raccontato ma non me lo faccio raccontare prima della fine del ritorno. Poi magari ci sarà un momento dopo quest'estate per vederlo".

Su Pioli

"Il mister è una persona a cui devo tanto, mi ha aiutato nel momento più difficile. Avere una persona come lui è importante, ti fa sentire a proprio agio e ti vuole bene. Rischia delle volte per farti stare bene. Ci vuole un secondo per decidere di non riscattare un giocatore. Lui ha espresso il suo pensiero nei suoi confronti e il suo pensiero si è sentito"

Sul ruolo

"Non ho un ruolo fisso, non mi piace averlo. Sono a disposizione delle scelte che il mister fa per la squadra".

Su cosa potrebbe fare in caso di finale

"Fa un certo effetto che a distanza di sedici anni siamo in semifinale. Adesso che siamo qua bisogna dare il massimo. Magari puoi fare riascoltare questo audio ad un ragazzo fra vent'anni. Se arrivamo in finale niente, se vinci la finale magari qualcosa sì. I capelli non me li taglio, un altro tatuaggio può essere ma abbiamo tempo per pensarci".