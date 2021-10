Tuttosport - Il momento d'oro di Simon Kjaer. E presto ci sarà anche il rinnovo con il Milan

Il momento che sta attraversando Simon Kjaer è davvero d'oro: titolare inamovibile del Milan secondo in classifica, inserito tra i 30 candidati per il Pallone d'Oro 2021 e in gol sabato sera con la maglia della nazionale danese. Insomma, difficilmente le cose potrebbe andare meglio per il difensore rossonero che ora punta a rinnovare presto il suo contratto con il club di via Aldo Rossi in scadenza il 30 giugno 2022.

RINNOVO A BREVE - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che riporta le parole pronunciate da Kjaer qualche giorno fa sul suo futuro: "Se sono vicino al rinnovo con il Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione al riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare…". Per ora non ci sono appuntamenti in programma, ma Maldini e Massara prolungheranno presto il suo contratto perchè in questo Milan pieno di giovani c'è bisogno di uno come il danese.

L'IMPORTANZA DI SIMON - L'importanza di Simon nello spogliatoio rossonero è ben nota a tutti, in particolare ai suoi compagni di reparto che in questi mesi sono cresciuti anche grazie alle parole e ai consigli del danese: Tomori, per esempio, è diventato al suo fianco un punto fermo del Milan e uno dei difensori centrali più forti in Italia, mentre Romagnoli, dopo qualche panchina e un periodo di difficoltà, è tornato ad offrire prestazioni di alto livello. Oltre che per la sua importanza fuori dal campo, Kjaer merita ovviamente il rinnovo anche per il suo ottimo rendimento sul terreno di gioco.