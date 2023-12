Tuttosport - Pioli, il Sassuolo evoca bei ricordi (non a San Siro). Ma stavolta si gioca la panchina del Milan

Il Sassuolo ha un posto speciale nel cuore di Stefano Pioli perchè ai neroverdi rimarrà legato per sempre a due ricordi molto positivi: il primo risale a luglio 2020 quando ha festeggiato il rinnovo con il Milan proprio in occasione della trasferta a Reggio Emilia dopo le tante voci sull'arrivo di Rangnick, mentre il secondo è datato 22 maggio 2022, giorno in cui il Diavolo ha conquistato il suo 19° scudetto in casa della squadra emiliana.

PANCHINA A RISCHIO - Sabato a San Siro arriva il Sassuolo, ma stavolta il rischio è che il ricordo possa non essere così positivo: come riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, sabato Pioli si gioca la permanenza sulla panchina del Milan. Un'eventuale sconfitta potrebbe portare all'esonero del tecnico milanista, la cui posizione è piuttosto traballante dopo il deludente pareggio in casa della Salernita ultima in classifica di una settimana fa.

PRECEDENTI NEGATIVI - Purtroppo per Pioli, però, gli ultimi precedenti a San Siro contro il Sassuolo non sono affatto benauguranti: tre sconfitte nelle ultime tre partite, l'ultima vittoria rossonera in casa risale alla stagione 2018-2019. L'anno scorso il 2-5 contro i neroverdi a Milano è stato uno dei momenti più bassi dell'annata del Diavolo. Stavolta la partita acquista un significato ancora più importante perchè il tecnico rossonero si gioca la permanenza sulla panchina del Milan.