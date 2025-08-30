0-2 a Lecce. Tuttosport: "Loftus e Pulisic. Il Milan è Allegri"

Contro il Lecce il Milan è riuscito a riscattare il brutto e deludente esordio di settimana scorsa in campionato contro la Cremonese. La formazione di Max Allegri si è imposta per 2 a 0 grazie alle reti di Ruben Loftus-Cheek, che non segnava dal 30 marzo 2024, e del solito Christian Pulisic.

Vincere era fondamentale non solo per approcciare nel migliore dei modi alla sosta per le Nazionli, ma anche a questi ultimi tre giorni frenetici di calciomercato. Tornando alla trasferta salentina del Diavolo, Tuttosport ha questa mattina titolato "Loftus e Pulisic. Il Milan è Allegri".