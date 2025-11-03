1-0 alla Roma, QS: "Il Milan di Max alza la cresta"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Il Milan di Max alza la cresta". La squadra rossonera è tornata ieri alla vittoria dopo due pareggi di fila contro Pisa e Atalanta e lo ha fatto battendo 1-0 la Roma a San Siro grazie ad un gol di Pavlovic al 39' su grande assist di Leao. Nel finale di partita, è Maignan a diventare protagonista con un un rigore parato a Dybala.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22

Milan 21

Roma 21

Inter 21

Juventus 18

Como 17

Bologna 15

Udinese 15

Cremonese 14

Sassuolo 13*

Atalanta 13

Torino 13

Lazio 12*

Cagliari 9*

Lecce 9

Parma 7

Pisa 6

Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3*

* una partita in meno