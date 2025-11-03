1-0 alla Roma, QS: "Il Milan di Max alza la cresta"

1-0 alla Roma, QS: "Il Milan di Max alza la cresta"
Oggi alle 08:59Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Il Milan di Max alza la cresta". La squadra rossonera è tornata ieri alla vittoria dopo due pareggi di fila contro Pisa e Atalanta e lo ha fatto battendo 1-0 la Roma a San Siro grazie ad un gol di Pavlovic al 39' su grande assist di Leao. Nel finale di partita, è Maignan a diventare protagonista con un un rigore parato a Dybala

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22
Milan 21
Roma 21
Inter 21
Juventus 18
Como 17
Bologna 15
Udinese 15
Cremonese 14
Sassuolo 13*
Atalanta 13
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3*
* una partita in meno