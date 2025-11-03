Il CorSera titola: "Milan, il volo di Leao & Maignan"

vedi letture

"Milan, il volo di Leao & Maignan": titola così stamattina il Corriere della Sera in merito al successo di ieri dei rossoneri contro la Roma a San Siro. Decisivo un gol di Pavlovic, bravo a sfruttare un grande assist di Leao che ha spaccato in due la difesa con una delle sue solite accelerazioni. Nel finale di partita, invece, diventa decisivo Maignan, che ha parato un rigore a Dybala. Con questo successo, il Diavolo sale in seconda posizione a pari punti con Roma e Inter a -1 dal primo posto del Napoli.

Nella conferenza stampa post-partita, Max Allegri ha commentato così la prestazione dei suoi giocatori: "I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio, assolutamente: abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, ci hanno dato tanta pressione e diventano noiosi. Una volta sbloccata, ci siamo sistemati in fase difensiva mettendoci in modo diverso e avendo poi davanti diverse occasioni pulite. Negli ultimi 25 minuti, abbiamo sofferto poco, a parte la punizione e il rigore. È una vittoria importante: non abbiamo preso, era da tre partite che succedeva. Ora bisogna recuperare, per preparare bene sabato. Tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto, quindi bisogna preparare nel modo migliore possibile la trasferta di Parma".