Rabiot sì o Rabiot no contro il Parma? Il francese spinge per tornare

Rabiot sì o Rabiot no contro il Parma? E' questo il dubbio che probabilmente accompagnerà il Milan per tutta questa settimana. Il centrocampista francese, che si era infortunato in nazionale durante la sosta di ottobre, ora sta molto meglio e a quasi smaltito la lesione al soleo del polpaccio sinistro. Essendo un punto del corpo piuttosto delicato, c'è qualche dubbio sul suo rientro già nella trasferta sul campo dei gialloblu. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il giocatore sta spingendo per rientrare già a Parma, fosse anche per panchina.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN

