Milan, contro il Parma dovrebbe rientrare anche Gimenez

vedi letture

Per la trasferta di sabato sul campo del Parma, Massimiliano Allegri dovrebbe recuperare Christian Pulisic, out nelle ultime settimane per un problema muscolare rimediato in nazionale durante la sosta di ottobre. Il tecnico milanista spera di riavere a disposizione anche Adrien Rabiot, ma il suo infortunio (lesione al soleo del polpaccio sinistro) è un po' più delicato rispetto a quello dell'americano e per questo c'è qualche in dubbio in più sul suo recupero.

Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che Allegri dovrebbe ritrovare anche Santiago Gimenez, che ieri ha saltato la partita contro la Roma per un problema alla caviglia emerso durante il match con l’Atalanta nell’infrasettimanale. Ieri nel pre-partita, il ds Igli Tare gli ha ribadito la fiducia di tutto il club: "Gimenez è in un periodo no, ma vorrei dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff. Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose".

