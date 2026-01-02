Il Milan punta l'Inter, il CorSera titola: "Il primo posto nel mirino"

L'anno riparte subito a ritmi serrati per il Milan che, questa sera, scenderà in campo in Sardegna contro il Cagliari, alle ore 20.45, per anticipare il diciottesimo turno di Serie A Enilive, il penultimo del girone di andata. I rossoneri al momento occupano la seconda posizione in classifica, con un solo punto di ritardo rispetto all'Inter e uno di vantaggio nei confronti del Napoli: insomma, la graduatoria là in vetta è cortissima e ogni settimana vive di cambiamenti e stravolgimenti.

Uno scossone cercherà di darlo questa sera la formazione di Allegri: i tre punti all'Unipol Domus Arena, oltre a far partire l'anno con il piede giusto, permetterebbero di sorpassare momentaneamente i cugini nerazzurri e passare a loro la patata bollente. Il Corriere della Sera ne è cosciente e per questo motivo scrive così questa mattina: "Milan, il primo posto nel mirino". Nel sottotitolo viene aggiunto: "A Cagliari per andare in testa, Allegri ha ancora guai in attacco. Fullkrug scalpita". Vengono poi riferite alcune dichiarazioni di Allegri in conferenza: "Conta ritornare in Champions, ma questo non preclude l'ambizione di puntare al massimo. Chi ha ragione tra Marotta e Conte? Io dico che Inter e Napoli sono favorita e controfavorita".