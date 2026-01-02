Punto su Maignan, Gazzetta: "Il Milan incontrerà l'agente e crede nel sì"

vedi letture

Con l'avvento del nuovo anno 2026, la questione legata al futuro di Mike Maignan diventa sempre più stringente e, verosimilmente, andrà risolta in un senso o nell'altro in questo mese qui per evitare che il resto della stagione venga intaccato. Il portiere rossonero, come è ormai arcinoto, andrà in scadenza di contratto nel giugno 2026, al termine di questa annata sportiva. Il club rossonero sta cercando di ricucire i rapporti che circa un anno fa contribuì a far decadere: c'è ancora qualche speranza.

La Gazzetta dello Sport, che negli ultimi giorni aveva parlato di ottime probabilità di rinnovo, oggi aggiorna punto sulla trattativa. Nel titolo sulla rosea di quest'oggi si legge così: "Maignan, la verità entro due settimane: Il Milan crede nel sì". Nel sottotitolo si cerca di illustrare alcune motivazioni per le quali da via Aldo Rossi filtra ottimismo: "Nuova proposta della società che incontrerà l'agente del francese nella prima metà di gennaio". La dirigenza milanista ha messo sul piatto lo stesso stipendio di Leao, 5.5 milioni più 1.5 di bonus. L'abboccamento con il procuratore del francese può essere decisivo, esattamente come può esserlo Max Allegri con il suo lavoro di persuasione dietro le quinte.