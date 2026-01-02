Milan guastafeste per lo Scudetto, il CorSport: "Il terzo incomodo"

Per la corsa allo Scudetto di questa stagione tutto faceva pensare, alla vigilia della stagione, a una corsa a due come l'anno scorso tra Napoli e Inter. Partenopei e nerazzurri effettivamente sono lì ai piani alti ma in mezzo si è inserito il Milan che, per adesso, non vuole smettere di sognare anche perché pressioni e aspettative minori in ottica titolo. La squadra di Allegri continua a fare il suo campionato e poi da marzo, come ripete da inizio anno il tecnico, si vedrà la classifica e ci si giocherà le carte residue per l'obiettivo più immediato.

Per questo motivo, oggi il Milan gioca un po' il ruolo del guastafeste nella lotta Scudetto. Ed è quello che pensa anche il Corriere dello Sport che questa mattina, parlando dei rossoneri, scrive: "Il terzo incomodo". Continua la titolazione: "Allegri: Napoli e Inter favorite, il Milan deve fare un altro passettino". È lo stesso allenatore del Diavolo a spostare i riflettori da Milanello. Nell'occhiello si legge: "Stasera a Cagliari la seconda gara dello snodo cruciale di quattro partite". Citato anche Allegri: "La classifica si sta delineando".