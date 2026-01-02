Il QS: "Guai a tutto campo per Allegri. Capodanno senza brindisi"

La conferenza stampa con cui Massimiliano Allegri, ieri pomeriggio, primo giorno dell'anno, ha presentato la sfida di questa sera contro il Cagliari, in programma all'Unipol Domus Arena alle ore 20.45, ha avuto più le caratteristiche di un bollettino medico. Il tecnico livornese recupera un giocatore, ne perde un altro e se ne è portati due in Sardegna che rimarranno in dubbio fino a pochi minuti dal fischio di inizio. Insomma, non un inizio di anno tra i più rosei da un punto di vista della fortuna.

Per commentare la situazione rossonera in vista della trasferta di Cagliari, dal punto di vista degli elementi della rosa a disposizione, il QS questa mattina ha deciso di titolare così: "Milan, capodanno senza brindisi". Segue una prima parte del bollettino, con un giocatore che esce e uno che rientra: "Nkunku out e un Leao da testare. Guai a tutto campo per Allegri". Già perchè anche Pulisic e Pavlovic sono in dubbio anche se dovrebbero essere della gara: "Il francese ha un problema alla caviglia. Il tecnico a Cagliari ritrova Leao. Pronti un acciaccato Pulisic e Fullkrug". Il serbo invece ha avuto qualche linea di febbre ma dovrebbe partire dall'inizio.