Nuovo giro, altra coppia d'attacco. Tuttosport: "Rientra Leao, Loftus al suo fianco"

Il reparto offensivo del Milan, nella stagione fino a questo momento, ha assunto un po' i connotati della lotteria o, per gli appassionati cineasti, della scatola di cioccolatini di Forrest Gump: non sai mai cosa ci troverai dentro. Solo cinque giorni fa, contro il Verona, il Diavolo cominciava la partita con Pulisic-Nkunku, oggi a Cagliari nessuno dei due partirà titolare: uno in dubbio, l'altro assente. Questo è stato il leitmotiv della stagione milanista, con una coppia d'attacco praticamente sempre diversa ogni partita.

I colleghi di Tuttosport questa mattina provano a fare la formazione del Milan e partono proprio dall'attacco, dove ci sono le novità maggiori. Il titolo del pezzo recita così: "Rientra Leao. E al suo fianco c'è Loftus-Cheek". Nell'occhiello si legge: "Il portoghese titolare dopo quasi un mese". L'ultima gara del numero 10 era stata la trasferta di Torino, conclusa nel corso del primo tempo a causa dell'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dalla Supercoppa e dagli ultimi impegni del 2025. Nel sottotitolo viene aggiunto: "Nkunku, decisivo contro il Verona con una doppietta, sarà assente per un guaio alla caviglia destra"