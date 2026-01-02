La nuova punta rossonera, la Gazzetta: "L'ora di Fullkrug"

vedi letture

Ci siamo, dopo alcuni giorni di attesa e di allenamento a Milanello con i nuovi compagni, oggi sarà finalmente il giorno di Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è il primo rinforzo del mercato invernale rossonero e oggi sarà tesserato appena in tempo per poterlo inserire nella distinta della partita che la squadra di Allegri disputerà a Cagliari alle 20.45. Il centravanti partirà dalla panchina ma il tecnico rossonero, che già ne parla apertamente da qualche giorno, ha aperto a un suo possibile esordio a gara in corso.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha deciso di dedicare un pezzo all'ormai ex West Ham, titolando così: "L'ora di Fullkrug". Quindi si legge nel prosieguo del titolo: "Niclas carico per una notte da capolista. E torna Leao". I rossoneri, anticipando il turno, con una vittoria possono mettere pressione all'Inter che sarà impegnato nel weekend contro il Bologna. Continua la rosea: "Il Milan a Cagliari può portarsi in testa. Rafa c'è, debutta il tedesco, dubbio Pulisic". L'americano ha ancora fastidio al flessore e potrebbe partire dalla panchina.