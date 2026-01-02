Le parole di Allegri, il Cagliari e il mercato: le prime pagine dei giornali sportivi

L'anno riparte subito per il Milan che, questa sera, aprirà le danze della diciottesima giornata, penultima del girone di andata, affrontando il Cagliari in Sardegna alle ore 20.45. I rossoneri devono far fronte ancora ad alcune assenze, anche last minute, ma potranno contare sul primo rinforzo di questo mese di gennaio: il centravanti tedesco Niclas Fullkrug, che sarà ufficialmente tesserato nella giornata di oggi. La partita, il mercato che apre e le dichiarazioni di Allegri sono i principali temi rossoneri sulle prime pagine dei giornali sportivi usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport titola così nella sua apertura: "Il Diavolo addosso". E poi prosegue: "Il Milan a Cagliari tenta il sorpasso in vetta". Poi la rosea aggiunge anche sui protagonisti e sul mercato: "Ritorna Leao, Fullkrug subito in panchina. E sul mercato la tentazione Kim". Il Corriere dello Sport, in taglio basso, riporta alcune parole di Allegri in conferenza stampa: "Napoli e Inter favorite". Nell'occhiello si legge: "Il Milan anticipa a Cagliari. Nkunku fuori, Leao e Pulisic non al top. Fullkrug in panchina". Quindi c'è Tuttosport che recita, sempre riportando un virgolettato di Max: "Milan quarto? Non mi basta!". Nel sottotitolo ancora una citazione: "Inter e Napoli restano favorite: semplice". Quindi la notazione sui convocati: "A Cagliari stasera con Leao. Fullkrug in panchina".