Il Milan guarda alla difesa, Gazzetta: "C'è la tentazione Kim"

Dopo essere intervenuti sull'attacco, con l'arrivo di Niclas Fullkrug che questa sera farà il suo esordio tra i convocati rossoneri nella partita contro il Cagliari, i dirigenti rossoneri ora valutano anche un rinforzo difensivo che possa aumentare la qualità di un reparto già rinforzato dal lavoro di Massimiliano Allegri ma che ha bisogno di esperienza. Inoltre serve anche allungare il parco difensori, oggi solamente cinque per una difesa che è impegnata in ogni gara con tre giocatori titolari.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport avanza il nome di un profilo che potrebbe fare al caso dei rossoneri per qualità ed esperienza: Kim Minjae, il sudcoreano del Bayern Monaco, con poco spazio in Baviera. Scrive la rosea: "Manovre diaboliche. Kim davanti a tutto, c'è la tentazione Milan. I nodi Bayern e ingaggio". Ci sono chiaramente degli ostacoli da dover superare: "Il difensore ha tante richieste ma la sua priorità sono i rossoneri. I tedeschi sono restii ad accettare il prestito con diritto di riscatto".