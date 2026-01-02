L'Unione Sarda carica il Cagliari: "Quale serata migliore per alzare l'asticella"

Oggi il Milan apre il suo 2026 andando sul campo del Cagliari, un terreno che spesso si è rivelato irto e insidioso in passato: l'esempio recente del pirotecnico pareggio per 3-3 della passata stagione, pochi giorni dopo l'impresa contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, ne è la prova più tangibile. I rossoneri scenderanno in campo alle 20.45 per cercare di mettere pressione a Inter, Napoli ma anche Roma e Juventus: non sarà semplice perché di fronte ci sarà un Cagliari reduce da una vittoria convincente e in generale positivo in questo avvio di stagione.

A caricare l'ambiente intorno alla formazione allenata da mister Pisacane ci ha pensato il quotidiano locale per eccellenza, L'Unione Sarda, che questa mattina ha spronato i rossoblù titolando così nelle sue pagine dedicate allo sport: "Cagliari, c'è il Milan. Quale serata migliore per alzare l'asticella". Nel sottotitolo del pezzo viene anche aggiunto: "Voglia di impresa oggi alla Domus dopo la vittoria in casa del Torino". I sardi recuperano pezzi importanti in difesa: Yerri Mina e Rodriguez.