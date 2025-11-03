Milan, in settimana Pulisic tornerà in gruppo e a Parma ci sarà

Nemmeno il tempo di godersi il successo contro la Roma per 1-0 grazie ad un gol di Pavlovic che il Milan deve già iniziare a pensare alla prossima gara in casa del Parma, l'ultima prima della sosta per le nazionali. In vista di questa sfida, Max Allegri dovrebbe recuperare Christian Pulisic, out nelle ultime settimane per un problema muscolare rimediato durante l'amichevole giocata a metà ottobre tra i suoi Stati Uniti e l'Australia.

Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che l'americano tornerà ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni e sarà poi regolarmente a disposizione per la trasferta di Parma. Se dal 1’ o inizialmente in panchina dipenderà dalle sensazioni e dalle condizioni di Pulisic stesso. Allegri spera poi di ritrovare anche Adrien Rabiot, ma sul francese, che si era infortunato pure lui durante la scorsa sosta per le nazionali, c'è qualche dubbio in più.

