CorSera: "Rogito di San Siro: ultima settimana prima del vincolo"

vedi letture

L'edizione milanese del Corriere della Sera titola così stamattina: "Rogito di San Siro: ultima settimana prima del vincolo". Manca esattamente una settimana al 10 novembre, giorno in cui scatterà il vincolo sul secondo anello del Meazza che a quel punto non potrebbe essere più demolito. Prima di quella data deve dunque essere firmato il rogito per il passaggio di San Siro e delle aree limitrofe dal Comune di Milano a Milan e Inter.

A che punto siamo? Nelle scorse ore, il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato che il rogito, che era atteso già per la scorsa settimana, dovrebbe avvenire "forse mercoledì". Dietro allo slittamento della firma del contratto di compravendita non ci sarebbero frizioni tra i due club e il Comune, ma gli adempimenti finanziari interni alle società che avrebbero allungato i tempi. Durante il weekend si è lavorato tanto per sbloccare la situazione e i nodi dovrebbero essere stati sciolti. "Non sono preoccupato" ha dichiarato il primo cittadino milanese.

