3-1 in rimonta in casa del Como, il QS titola: "Rabiot al Max, il Milan c'è"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina all'indomani del 3-1 in rimonta dei rossoneri di Max Allegri sul campo del Como che in questo campionato non aveva mai perso in casa: "Rabiot al Max, il Milan c'è". Dopo essere andati sotto di un gol e aver sofferto tanto nel primo tempo, il Diavolo ha trovato prima il pari su rigore con Nkunku nel finale della prima frazione di gioco e poi nella ripresa ha ribaltato il risultato con la doppietta di Rabiot. Con questo successo, il Milan è tornato a -3 dalla capolista Inter.

Adrien Rabiot, dopo la partita contro il Como, ha dichiarato a DAZN: "Questa è una vittoria di squadra, dimostra qual è la nostra mentalità. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, poi non abbiamo mollato. Ci siamo parlati all’intervallo e siamo tornati con un’altra mentalità per cercare i tre punti. Mike ha fatto una grande partita. Abbiamo dato tutti qualcosa in più, poi ogni tanto bisogna anche decidere la partita. Sono molto contento per i due gol ovviamente, ma anche della mentalità della squadra”.