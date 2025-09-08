Adli-Al Shabab: ecco cosa manca per la fumata bianca

Il mercato in Arabia Saudita chiude giovedì e l'Al Shabab spera di riuscire a chiudere l'arrivo dal Milan di Yacine Adli. L'offerta degli arabi al giocatore francese è importante: ingaggio da sette milioni di euro all'anno, cioè il triplo di quello che guadagna ora in rossonero. Il trasferimento sarebbe a titolo definitivo e nelle casse milaniste potrebbero finire otto milioni di euro.

Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, per il momento la fumata bianca non c'è ancora stata perchè non c'è l'accordo totale sul contratto e sulle commissioni con gli agenti di Adli che, dopo essere rientrato a Milanello dal prestito alla Fiorentina (i viola avevano l'opzione di acquisto, ma hanno deciso di non sfruttarla), non fa parte del progetto tecnico di Max Allegri, tanto che in questa preparazione estiva si è allenato con il Milan Futuro e non con la prima squadra.

