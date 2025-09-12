Allegri, che guaio. Il QS: "Leao salterà anche il Bologna"
MilanNews.it
Allegri aveva studiato insieme al suo staff un programma di recupero ad hoc per Rafael Leao, così da tornare ad averlo a disposizione già per la sfida di domenica contro il Bologna. In occasione del Premio Gentleman, però, il numero 10 del Milan ha stroncato ogni entusiasmo e ottimismo parlando di lesione che va gestita bene, e senza fretta, così da evitare ricadute e problemi in futuro.
Il QS, edizione Il Giorno, parlando dunque di "guaio" per Max Allegri, titolando per l'appunto nel taglio basso della prima pagina di oggi "Leao salterà anche il Bologna". Al suo posto Gimenez è il principale candidato a una maglia da titolare, ma occhio alle sorprese dell'ultimo minuto.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Cardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un frenodi Luca Serafini
Le più lette
1 Cardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un freno
2 L'ex medico del Milan racconta: "Una sera Gullit venne a casa da me e uno dei miei cane lo morse ad un polpaccio"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Athekame: "L'Italia un altro mondo rispetto alla Svizzera. Milan? Tante emozioni, ma ora bisogna essere lucidi"
Franco OrdineMilan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affare
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com