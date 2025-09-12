Allegri, che guaio. Il QS: "Leao salterà anche il Bologna"

Allegri aveva studiato insieme al suo staff un programma di recupero ad hoc per Rafael Leao, così da tornare ad averlo a disposizione già per la sfida di domenica contro il Bologna. In occasione del Premio Gentleman, però, il numero 10 del Milan ha stroncato ogni entusiasmo e ottimismo parlando di lesione che va gestita bene, e senza fretta, così da evitare ricadute e problemi in futuro.

Il QS, edizione Il Giorno, parlando dunque di "guaio" per Max Allegri, titolando per l'appunto nel taglio basso della prima pagina di oggi "Leao salterà anche il Bologna". Al suo posto Gimenez è il principale candidato a una maglia da titolare, ma occhio alle sorprese dell'ultimo minuto.