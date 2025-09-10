Allegri, con il Bologna è un talismano. Il QS: "Ma c'è il rebus attacco"

vedi letture

La prima sosta della stagione è ormai da considerarsi alle spalle e il Milan può pensare alla prossima partita, molto importante: domenica sera a San Siro alle 20.45, i rossoneri incontreranno il Bologna. Sarà un primo testa importante contro una diretta concorrente alle posizioni europee che dimostrerà anche il valore e l'attuale stato di avanzamento lavori in casa del Diavolo: dopo i rossoblù, in questo spezzone di campionato, la squadra di Allegri affronterà anche Napoli e Juventus, tra le altre.

Oggi il QS parla dei rossoneri e di Allegri, in particolare dello score positivo del tecnico rossonero con il Bologna. Titola il quotidiano stamattina: "Milan, talismano Allegri. Mai sconfitto col Bologna". Da allenatore il tecnico livornese ha incrociato i felsinei per 24 volte, mettendo insieme 17 vittorie e 7 pareggi. Ma il vero focus della partita sarà la fase offensiva: "C'è il rebus in attacco. Leao lavora a parte mentre Pulisic e Gimenez arriveranno solo in extremis". Anche Nkunku non sarà al meglio della sua condizione.