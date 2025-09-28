Allegri e Conte al primo esame, il CorSera: "Prova di maturità"

L'esame di Maturità arriva molto prima per Milan e Napoli quest'anno: solitamente si affrontano le prove in giugno, invece Allegri e Conte anticipano i tempi e si scontreranno questa sera a San Siro per il primo vero big match della loro stagione in campionato e che darà già delle prime risposte, indirizzando quantomeno la stagione dell'una e dell'altra squadra. Per questo, stamattina, il Corriere della Sera decide di riassumere la sfida tra rossoneri e partenopei semplicemente così: "Prova di maturità".

Poi un excursus a testa sulle squadre. Sul Milan il quotidiano generalista titola: "Max in punta di piedi e con un Leao di scorta". Riportate anche le parole di Allegri in conferenza: "Siamo in crescita ma i favoriti sono loro". Nel sottotitolo poi si legge un'altra citazione del tecnico livornese a chi gli ha chiesto dello Scudetto: "In palio 3 punti non 70". Per il Napoli invece il titolo va a pizzicare le assenze: "Antonio senza difesa cerca un rimedio". Poi le dichiarazioni: "Settimana dura ma ce la giochiamo. De Bruyne? Cambio di vita, aspettiamolo".