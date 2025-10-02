Allegri e il solito dubbio: chi al fianco di Pulisic? Tuttosport: "Gimenez, il 'rumore degli amici'"
Anche in occasione della sfida di domenica contro la Juventus Massimiliano Allegri avrà il solito dubbio da sciogliere: chi al fianco di Pulisic in attacco? L'americano è ovviamente l'unico certo di una maglia da titolare, con Leao (difficile), Loftus-Cheek, Nkunku e Gimenez che si giocano l'ultimo posto nell'undici titolare che sta prendendo sempre più forma, anche per via di scelte obbligate.
In merito a questo dilemma Tuttosport ha questa mattina titolato "Gimenez, il 'rumore degli amici'", ripercorrendo non solo quanto successo domenica, con Allegri soddisfatto della prestazione senza palla del Bebote, al servizio dei propri compagni di squadra, ma anche compiendo un'analisi su quella che potrebbe essere la scelta migliore per quanto riguarda lo slot da occupare al fianco di Pulisic.
