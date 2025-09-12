Allegri ritrovato. Tuttosport: "Rabiot è già pazzo di Milan"

vedi letture

Sicuramente il tornare a lavorare con Max Allegri ha inciso tanto nella decisione finale di Adrien Rabiot, che a detta di mamma Veronique ha sempre avuto nel Milan la sua prima scelta. La verità non la si saprà mai, anche perché questo è il volto oscuro del calciomercato, ma una cosa è certa: l'ex Marsiglia è ieri sbarcato per la prima volta in città con tanto entusiasmo e voglia di fare bene, come confermano anche i test più che positivi effettuati ieri a Milanello.

C'è ambizione, volontà, tutti aspetti per un matrimonio duraturo ma soprattutto vincente. Non solo, c'è anche la convinzione che questa sia stata la scelta giusta, nonostante tutte le altre opzioni alla mano, come scritto questa mattina anche dai colleghi di Tuttosport, che riprendendo le prime parole ufficiali del calciatore ai canali ufficiali del club, che nel taglio basso della prima pagina di stamattina hanno titolato "Rabiot è già pazzo di Milan".