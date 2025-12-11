Altro passo rispetto a Fonseca e Conceiçao. Il CorSport: "Con Allegri è già +1"

Con Massimiliano Allegri in panchina il Milan ha completamente un altro passo rispetto a quello con Paulo Fonseca oppure Sergio Conceiçao. A parlare sono i numeri, che danno ovviamente ragione al tecnico livornese e all'incredibile lavoro fatto fino a questo momento con la formazione rossonera, che dall'ottavo posto della scorsa stagione si ritrova oggi a (sognare di) lottare per lo scudetto.

Un discorso che non va assolutamente sottovalutato, e che i colleghi de Il Corriere dello Sport hanno approfondito titolando "Con Allegri è già +1", riferendosi al fatto che alla fine del girone di andata della passata stagione il Milan era ottavo con 30 punti in classifica, mentre oggi, alla 14esima giornata, con ancora altre 5 giornate da giocare, è primo con addirittura un punto in più rispetto a quelli fatti in 19 partite meno di 12 mesi fa.