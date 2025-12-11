Coppia pigliatutto. La Gazzetta: "Modric-Rabiot i vincenti. Titolari insieme e Allegri vola"

Quando in rosa ci sono giocatori del calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot è tutto più semplice. Con loro due il Milan ha fatto un notevole salto di qualità in mediana, come confermano anche gli incredibili numeri di questo inizio di stagione.

La Gazzetta dello Sport, definendola la "coppia pigliatutto", ha così titolato: "Modric-Rabiot i vincenti. Titolari insieme e Allegri vola". Basti pensare che con loro due in campo la media punti a partira è incredibile, 2,71. Senza scende drasticamente, 1,71.