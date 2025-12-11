Coppia pigliatutto. La Gazzetta: "Modric-Rabiot i vincenti. Titolari insieme e Allegri vola"
MilanNews.it
Quando in rosa ci sono giocatori del calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot è tutto più semplice. Con loro due il Milan ha fatto un notevole salto di qualità in mediana, come confermano anche gli incredibili numeri di questo inizio di stagione.
La Gazzetta dello Sport, definendola la "coppia pigliatutto", ha così titolato: "Modric-Rabiot i vincenti. Titolari insieme e Allegri vola". Basti pensare che con loro due in campo la media punti a partira è incredibile, 2,71. Senza scende drasticamente, 1,71.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le ultime da Milanello. La Gazzetta: "Fofana in dubbio per il Sassuolo, ma ci sarà in Supercoppa a Riad"
Tutte le trame segrete dietro Perth. Scaroni pensa al bilancio, Allegri no. Senza un bel mercato il Milan rischiadi Franco Ordine
Le più lette
1 "È una vergogna!". Pellegatti stenta a crederci: "Come fa a non essere considerato tra i 30 del Pallone d'Oro?!"
3 F. Galli: "Ho trovato una relazione su Bartesaghi fatta da un suo tecnico quando lui aveva 10 anni..."
4 Il portiere Hugo Souza, accostato al Milan per il post Maignan, è diventato famoso per aver parato tre rigori nella stessa partita
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Calciomercato Milan
Furlani: "Il futuro del Milan nasce nella fiducia nei giovani. Questa maglia richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori"
Carlo PellegattiLa vittoria di Allegri, la vittoria dei tifosi. Ah, Pulisic come mi ha ricordato Marco van Basten
Antonio VitielloClonate Pulisic! Il Milan non molla niente! Rabiot straripante. Nkunku deve svegliarsi
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
MN - Savicevic: "Leao si è messo al servizio della squadra: al Milan serve come prima punta e gioca lì"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com