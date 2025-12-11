L'Europa regala la punta alla Roma. Il CorSport: "Gasp sogna Zirkzee"

vedi letture

Joshua Zirkzee potrebbe tornare a giocare in Serie A a partire dal prossimo gennaio. L'attaccante olandese è ai margini del progetto tecnico del Manchester United, motivo per il quale starebbe spingendo in prima persona per andare via, con l'obiettivo di giocarsi altrove, in Italia a questo punto, la possibilità di conquistare un posto tra i convocati di Koeman per il prossimo Mondiale.

Il Milan è tra le soluzioni, anche se in Serie A ci sarebbe un'altra grande squadra sulle sue tracce, la Roma. Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Gasp sogna Zirkzee", complice la delusione Ferguson, che in questi mesi non è mai riuscito a convincere a pieno il tecnico di Grugliasco.