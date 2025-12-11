Le ultime da Milanello. La Gazzetta: "Fofana in dubbio per il Sassuolo, ma ci sarà in Supercoppa a Riad"

Dopo la vittoria di Torino il Milan è tornato a lavorare ieri a Milanello per preparare la sfida di domenica alla mezza contro il Sassuolo. Tante le assenze alle quali Massimiliano Allegri dovrà fare fronte, come ad esempio quella di Youssouf Fofana, ancora alle prese con un fastidio muscolare che non gli permetterebbe di essere al 100%.

In merito alle condizioni del centrocampista francese La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Fofana in dubbio per il Sassuolo", aggiungendo però che "ci sarà in Supercoppa a Riad", dove il Milan affronterà prima il Napoli e poi l'eventuale vincitrice di Inter e Bologna qualora dovesse superare i campioni d'Italia in semifinale.