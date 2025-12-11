Scelto il nuovo portiere? Tuttosport: "Souza per il dopo Maignan"

Il Milan farà un ultimo tentativo per cercare di rinnovare Mike Maignan, che in questo inizio di stagione sembrerebbe finalmente tornato ai suoi livelli, tra parate mozzafiato e rigori neutralizzati. Qualora il francese dovesse chiudere definitivamente le porte a una permanenza in rossonero il club avrebbe già pronta un'alternativa sulla quale andare a puntare.

Scrive infatti questa mattina Tuttosport che "Souza per il dopo Maignan", estremo difensore del Corinthias, classe 1999, la cui valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 10/12 milioni di euro.