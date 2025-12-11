Il Milan e i suoi obiettivi. Il CorSera: "Scaroni: «Allegri diffonde ottimismo tornare in Champions il nostro obiettivo»"

Intervistato dai colleghi di Class Cnbc, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto sui più importanti temi d'attualità sul club rossonero, passando dalla partita contro il Como di Perth, quasi sicuramente saltata, fino ad arrivare agli obiettivi stagionali della formazione di Massimiliano Allegri, oggi prima in classifica.

E Scaroni ci ha tenuto a spendere due parole per il tecnico rossonero, riprese poi da Il Corriere della Sera che ha titolato rifacendosi proprio a queste: "«Allegri diffonde ottimismo tornare in Champions il nostro obiettivo»"