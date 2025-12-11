Maignan resta in bilico. Il CorSport: "I rossoneri ora seguono Hugo Souza"

Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Il futuro di Mike Maignan resta fortemente in bilico. Il Milan farà un ultimo tentativo per provare a rinnovare il portiere francese, ma per evitare di farsi trovare impreparato si sarebbe già cominciato a guardare intorno in vista della prossima stagione. 

Diversi nomi sarebbero stati accostati alla porta rossonera, ma uno in particolare sembrerebbe prendere sempre più quota. Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "I rossoneri ora seguono Hugo Souza", estremo difensore classe 1999 del Corinthias, finito nel giro della Nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti negli ultimi mesi. 