Il QS, edizione Il Giorno: "Scaroni e il Milan che verrà"

Nella giornata di ieri il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilascato una lunga ed interessante intervista ai colleghi di Class Cnbc, nel corso della quale ha trattato i più importanti e caldi temi d'attuale in casa rossonera, dallo stadio agli obiettivo stagionali, fino a passare, ovviamente per la partita di Perth contro il Como, che al 99% dei casi è saltata per via di alcune complicazioni tra la Lega Serie A e quella asiatica.

Basandosi sulle parole del presidente rossonero Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "Scaroni e il Milan che verrà", visto che il dirigente rossonero ha anche parlato della proprietà, RedBird, e degli obiettivi futuri di questa, dicendo che Cardinale resterà alla guida del club ancora per lungo.