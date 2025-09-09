Assist di Deschamps ad Allegri, la Gazzetta: "Rabiot, minuti nelle gambe"

Assist di Deschamps ad Allegri, la Gazzetta: "Rabiot, minuti nelle gambe"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Francesco Finulli

Si avvicina l'arrivo di Adrien Rabiot a Milanello. Il centrocampista arrivato dal Marsiglia nel corso dell'ultimo giorno di mercato, sbarcherà a Milano nella giornata di domani ma prima sarà impegnato questa sera nel girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 questa sera alle 20.45 contro l'Islanda con la sua Francia. Al momento in stagione, Rabiot ha giocato solamente una volta da titolare: la famosa partita di Ligue 1 terminata con la rissa con Rowe. Poi contro l'Ucraina, qualche giorno fa, un quarto d'ora finale. 

Didier Deschamps può fornire un assist ad Allegri e concedere a Rabiot un po' più di minuti oggi così da consegnarglielo un po' più rodato di quanto potrebbe essere. Scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina: "Rabiot si scalda. Deschamps in aiuto. Minuti nelle gambe per correre da Max". Quindi nel sottotitolo del pezzo si aggiunge qualche dettaglio: "Il Ct della Francia gli darà spazio contro l'Islanda. Così Adrien si avvicina al debutto con il Diavolo".