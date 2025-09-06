Buona la prima settimana di lavoro. La Gazzetta: "Nkunku stupisce Max"

vedi letture

Per il momento quello dell'attacco rossonero è un potenziale ancora inespresso, nonostante i nomi siano di assoluto livello. Christian Pulisic, Rafael Leao, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku a completare un reparto che in questa stagione avrà l'obbligo di fare la differenza per riportare il Milan dove merita, quanto meno in Champions League.

E dal francese nel corso di queste prime settimane di lavoro sono arrivati segnali più che incoraggianti, come confermato anche questa mattina dai colleghi della Gazzetta dello Sport che hanno titolato "Nkunku stupisce Max". E chissà che questo non possa garantire all'ex Chelsea una maglia da titolare alla prima a San Siro contro il Bologna, sempre che Leao non recuperi in tempo.