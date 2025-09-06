Buona la prima settimana di lavoro. La Gazzetta: "Nkunku stupisce Max"
MilanNews.it
Per il momento quello dell'attacco rossonero è un potenziale ancora inespresso, nonostante i nomi siano di assoluto livello. Christian Pulisic, Rafael Leao, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku a completare un reparto che in questa stagione avrà l'obbligo di fare la differenza per riportare il Milan dove merita, quanto meno in Champions League.
E dal francese nel corso di queste prime settimane di lavoro sono arrivati segnali più che incoraggianti, come confermato anche questa mattina dai colleghi della Gazzetta dello Sport che hanno titolato "Nkunku stupisce Max". E chissà che questo non possa garantire all'ex Chelsea una maglia da titolare alla prima a San Siro contro il Bologna, sempre che Leao non recuperi in tempo.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Oddo a cuore aperto: "Si tratta del Milan: non mi sarei mai sentito di rifiutare. Il mio obiettivo è allenare in A, la Nazionale, il Brasile"
2 Orlando critica il mercato del Milan: "Mi stupisco che non sia stato fatto qualcosa di più in difesa, perché manca qualcosa"
4 Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Modric convince con la Croazia, bene i francesi Maignan e Rabiot
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Carlo PellegattiInsufficienza al mercato del Milan? Non credo! Il mio voto. Nkunku, un campione. Domanda epocale. Mai creduto a Vlahovic!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com