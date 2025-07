C'è intesa tra Max e Dusan, la Gazzetta: "Gol, sostituzioni e... le sfide su punizione"

Il Milan monitora la situazione Dusan Vlahovic. Il calciatore serbo è in rotta con la Juventus con cui si sta cercando una soluzione. I casi sono due: o si arriverà alla risoluzione del contratto, anche se al momento giocatore ed entourage chiedono una cifra troppo alta come buonuscita; oppure sarà possibile pagare il prezzo del cartellino in saldo, dal momento che il suo contratto in bianconero scade tra un anno, nel 2026, e visto che la frattura con il club stesso appare insanabile.

Intanto, a spingere per un affondo, c'è anche Massimiliano Allegri che, tra alti e bassi, ha avuto sempre un ottimo rapporto con Vlahovic. Lo ricorda anche la Gazzetta dello Sport stamattina che scrive un approfondimento in merito con questo titolo: "Gol, sostituzioni e... le sfide su punizione. Che intesa con Allegri". Nell'ultimo anno, scrive la rosea, i due sono rimasti in contatto, quasi come due amici. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il tecnico livornese ha lodato il suo ex giocatore. Anche attraverso qualche momento di difficoltà, i due hanno sviluppato un rapporto sincero e diretto.