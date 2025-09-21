Capitan America trascina il Milan. La Gazzetta: "Pulisic dominatore"

"Pulisic dominatore. Captan America: sì, questo Milan è davvero forte": l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sul Milan all'indomani della strepitosa vittoria di Udine. "Christian di nuovo titolare e subito decisivo, ho preso botte ovunque. Ora siamo solidi".

Massimiliano Allegri lo aveva elogiato nella conferenza stampa della vigilia e l'americano lo ha ripagato con una super prestazione. Il quotidiano continua: "Tre gol in quattro partite di questo inizio di Serie A sono una media da centravanti, non da esterno offensivo".