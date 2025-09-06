Capitolo esuberi. Il CorSport: "Dopo Bennacer toccherà ad Adli"

Nella notte di ieri è arrivata un'ufficialità per certi versi inaspettata: il Milan ha ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo Zagabria Ismael Bennacer, che nel corso delle ultime settimane ha a più riprese rifiutato le avance del Trabzonspor, squadra turca. Con il calciomercato prossimo a finire anche nei campionati dove è ancora aperto, la dirigenza rossonera spera di riuscire a piazzare anche gli ultimi esuberi rimasti in rosa.

Di questo discorso ne ha parlato questa mattina anche Il Corriere dello Sport, titolando "Dopo Bennacer toccherà ad Adli", perché in effetti dopo l'algerino non resta che liberarsi del centrocampista ex Fiorentina, tornato a Milano in estate dopo che la Viola ha deciso di non riscattarlo nonostante una stagione tutto sommato positiva.