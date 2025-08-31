Centrocampo e difesa. Il CorSport: "Rabiot, Max spera. Akanji: no al Milan"

Meno di 48 ore alla fine del calciomercato e il Milan è al lavoro per due operazioni non semplici ma cruciali per completare e sistemare la formazione di Massimiliano Allegri in vista del proseguo della stagione.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Rabiot, Max spera. Akanji: no al Milan", facendo un po' il punto su quelle che sono le questioni riguardanti il centrocampo e la difesa. Per quanto riguarda la prima la trattativa con il Marsiglia e mamma Veronique non è semplice, anche perché ambo le parti si stanno dimostrando degli ossi particolarmente duri da convincere. Fronte Akanji, invece, il difensore ha rifiutato la proposta economica del Milan perché vuole giocare la Champions, motivo per il quale la dirigenza rossonera avrebbe spostato la propria attenzione su altri due profili: Joe Gomez e Juan Foyth