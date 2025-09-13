Chris ha vissuto una sosta impegnativa. Il CorSport: "Ora Pulisic può essere il jolly in più"

di Lorenzo De Angelis

155 minuti tra Corea del Sud e Giappone, più un volo transoceanico e jet lag. Insomma, Christian Pulisic rischia di essere scombussolato, motivo per il quale Max Allegri starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di farlo partire dalla panchina contro il Bologna ed avanzare, al fianco di Santiago Gimenez, uno ta Loftus-Cheek e Adrien Rabiot. 

Un'esclusione che potrebbe far discutere, ma che Il Corriere dello Sport ha interpretato in maniera diversa titolando "Ora Pulisic può essere il jolly in più", un po' come successo a Lecce, dove subentrato dalla panchina è riuscito a trovare con un guizzo il primo gol della sua stagione.