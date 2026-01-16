Como-Milan 1-3, Tuttosport: "Maignan firma il successo...e il contratto"

Tuttosport titola così questa mattina: "Maignan firma il successo...e il contratto". Se il Milan è riuscito ieri ad espugnare il campo del Como, non deve ringraziare solo Christopher Nkunku e Adrien Rabiot, autori delle tre reti milaniste (doppietta dell'ex Marsiglia), ma anche Mike Maignan che forse poteva fare qualcosina in più sul gol di Kempf, ma poi ha tenuto in vita il Diavolo con alcune grandissime parate. E anche sul fronte contratto sono in arrivo ottime notizie: le parti sono infatti vicinissime e a breve il portiere firmerà il suo nuovo contratto fino al 2031.

Dopo il successo contro il Como, Max Allegri ha parlato così a DAZN: "Non è una questione di risvolti tattici. Siamo partiti con i quattro centrocampisti in fase di possesso per creare più linee di passaggio, con Fofana davanti le mezzali e davanti a Modric. All’inizio avevamo qualche linea di passaggio buona. Dopo lo svantaggio ci siamo disuniti, loro col portiere imbucavano molto e abbiamo rischiato su ripartenze e inserimenti a difesa schierato. Una volta trovato il pareggio e recuperato la partita a fine primo tempo ci ha tenuto in piedi Maignan, il Como è una squadra forte che gioca molto bene. Se gli dai velocità diventa un problema, devi subire il loro palleggio ai fini del risultato. Pci siamo messi con i 3 davanti, poi ho preferito cambiare una volta trovata la parità. Loro hanno iniziato a fare errori tecnici e lasciavano molti spazi, ho preferito ritornare come ad inizio partita”.