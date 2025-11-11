Con Rabiot e Pulisic in campo il Milan va più veloce. Il CorSport: "Beni primari"

In una squadra capita che ci siano quei giocatori dei quali non si può proprio fare a meno, perché danno quell'equilibrio che nessun altro in rosa è in grado di fare. Questo è il caso di Adrien Rabiot, che in silenzio ha portato fisicità, qualità, ma soprattutto costanza alla mediana rossonera, come confermano anche i numeri registrati dal Milan nelle partite in cui è sceso in campo.

Con il francese titolare il Diavolo ha collezionato 4 vittorie, considerando anche quella in Coppa Italia contro il Lecce, e un pareggio. Numeri da 2,5 punti di media a partita, per 9 segnati ed addirittura solo uno subito. Senza le cose cambiano, perché le vittorie scendono a 2, i pareggi salgono a 3, la media punti a partita peggiora (1,6), così come i gol subiti (6). Stesso discorso vale anche per Pulisic, altro giocatore fondamentale per il Milan, che in coppia con Rabiot compone i "Beni primari" della formazione rossonera, come scritto dai colleghi de Il Corriere dello Sport.