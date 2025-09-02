CorSera: "Allegri ritrova il suo totem Rabiot, ma resta senza attaccante e difensore"

Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Allegri ritrova il suo totem Rabiot, ma resta senza attaccante e difensore". Max Allegri aveva chiesto negli ultimi giorni di mercato tre nuovi innesti, uno per reparto. Alla fine ne sono arrivati due, tra cui Adrien Rabiot, suo pupillo dai tempi della Juventus. Il francese è arrivato a titolo definitivo dal Marsiglia e ieri ha svolto le visite mediche nel ritiro della Francia.

Allegri aveva chiesto anche un difensore di esperienza, ma purtroppo su questo non è stato accontentato. Un rinforzo nel reparto arretrato è comunque arrivato: si tratta di David Odogu, giocatore classe 2006 del Wolfsburg. Non è invece andato in porto lo scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk: a far saltare tutto è stata la decisione del Milan di non inserire il diritto di riscatto.

