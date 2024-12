CorSera: "Fonseca, gli arbitri vogliono la squalifica. La Penna promosso"

"Fonseca, gli arbitri vogliono la squalifica. La Penna promosso": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che gli arbitri non hanno ovviamente preso bene il duro sfogo di Paulo Fonseca contro La Penna dopo Atalanta-Milan e ora si aspettano una maxi squalifica del tecnico rossonero. La palla passa ora alla FIGC che però di solito procede solo in casi particolarmente gravi.

I vertici arbitrali, intanto, hanno promosso la direzione di gara di La Penna che non ha sbagliato nemmeno in occasione del gol dell'1-0 di De Ketelaere: per loro non c’era fallo del belga su Theo Hernandez e quindi la rete era da convalidare. Per i responsabili dell'AIA, il fischietto di Roma ha gestito bene un big match considerato ad altissima difficoltà.