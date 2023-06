CorSera - Il Milan e i dubbi sul futuro di De Ketelaere: insistere o venderlo?

In via Aldo Rossi non si sono ancora sciolti i dubbi sul futuro di Charles De Ketelaere, attualmente impegnato con il Belgio Under 21 negli Europei di categoria: come spiega stamattina il Corriere della Sera, il Milan deve ancora decidere se insistere su di lui e dargli un'altra chance come successo per esempio dopo il primo anno con Tonali oppure se cederlo in prestito o anche a titolo definitivo se dovesse arrivare l'offerta giusta.