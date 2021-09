CorSera - Milan, Ibra, Bakayoko e Krunic non rientreranno prima della sosta

Stefano Pioli sta recuperando qualche infortunato come Giroud, Calabria e Kjaer, mentre servirà ancora un po' di pazienza per Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic: i tre giocatori rossoneri non sono infatti ancora pronti per tornare in campo e lo faranno solo dopo la sosta di ottobre per le nazionali. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.